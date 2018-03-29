Богиня метрополитена дала урок простым смертным

Московский метрополитен даст цирку сто очков форы: местные персонажи настолько колоритны, что наблюдать за ними одно удовольствие. Вот, например, под землю сошла настоящая Богиня.

Видео с «богиней», вступившей в перепалку с другой пассажиркой метро уже разлетелось на мемы. Красавица с пакетами из ЦУМа дала простым смертным пару веских уроков, не обращая внимание на смех вокруг.

А ты помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает — Богиня

Голос и манеры девушки тоже доставляют. Она ведет себя действительно очень гордо и надо отдать ей должное, ничуть не стесняется. Может и в самом деле, богиня?