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Богиня метрополитена дала урок простым смертным
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Богиня метрополитена дала урок простым смертным 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Московский метрополитен даст цирку сто очков форы: местные персонажи настолько колоритны, что наблюдать за ними одно удовольствие. Вот, например, под землю сошла настоящая Богиня.
Видео с «богиней», вступившей в перепалку с другой пассажиркой метро уже разлетелось на мемы. Красавица с пакетами из ЦУМа дала простым смертным пару веских уроков, не обращая внимание на смех вокруг.
А ты помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает — Богиня
Голос и манеры девушки тоже доставляют. Она ведет себя действительно очень гордо и надо отдать ей должное, ничуть не стесняется. Может и в самом деле, богиня?
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