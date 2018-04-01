Ещё
Гудьонсен: чемпионат мира станет возможностью поднять уровень сборной России по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гудьонсен: чемпионат мира станет возможностью поднять уровень сборной России по футболу 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России станет для национальной команды хорошим шансом поднять свой уровень. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард исландской сборной, лучший бомбардир в истории команды Эйдур Гудьонсен.
"Для российской сборной последние несколько лет были достаточно сложными. Чемпионат мира для нее — это прекрасная возможность поднять уровень, поднять планку перед своими фанатами. И нет лучшей возможности, чем проведение чемпионата мира в своей стране. Это должно быть прекрасным, положительным моментом для российской сборной", — сказал Гудьонсен.
В субботу на Театральной площади Ростова-на-Дону начал свою работу Парк футбола ЧМ-2018, Гудьонсен стал почетным гостем. «У меня очень хорошие впечатления от России, меня очень по-доброму встретили. Здесь меня встречают исключительно улыбками. Пока еще не успел много посмотреть, но все что видел, пока понравилось», — отметил исландец.
На попадание в состав сборной Исландии на чемпионат мира претендуют три футболиста «Ростова» — защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон. «Безусловно, уровень российского чемпионата достаточно высокий. Например, Рагнар провел в России уже несколько лет, и за последние годы его качество игры возросло. Сверрир и Бьорн в России всего лишь недавно, но и для них это был серьезный шаг вверх по карьерной лестнице», — отметил Гудьонсен.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
Медведев отметил вклад геологов в развитие экономики России Каррера: футболисты "Спартака" Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с "Тосно" ПСЖ победил "Монако" и в пятый раз подряд выиграл Кубок французской лиги
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович забил в США с 40 метров5
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным48
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут104
Российский боец побил соперника за 10 секунд4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение