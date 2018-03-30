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Передвижной парк футбола ЧМ-2018 начнет работу в Ростове-на-Дону
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Передвижной парк футбола ЧМ-2018 начнет работу в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации донского минспорта, торжественное открытие парка состоится 31 марта в 13.00 на Театральной площади.
Посетителей мероприятия ждут мастер-классы, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины и фото с талисманом мундиаля — Забивакой.
С приветственным словом на открытии выступит лучший бомбардир в истории сборной Исландии Эйдур Гудьонсен.
Передвижной парк футбола будет работать с 12.00 до 20.00. Посетить его можно бесплатно.
После Ростова-на-Дону парк отправится в Волгоград, Саранск, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Калининград.
С 17 июня по 15 июля он будет работать на Красной площади в Москве.
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