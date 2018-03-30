Передвижной парк футбола ЧМ-2018 начнет работу в Ростове-на-Дону

Согласно информации донского минспорта, торжественное открытие парка состоится 31 марта в 13.00 на Театральной площади.

Посетителей мероприятия ждут мастер-классы, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины и фото с талисманом мундиаля — Забивакой.

С приветственным словом на открытии выступит лучший бомбардир в истории сборной Исландии Эйдур Гудьонсен

Передвижной парк футбола будет работать с 12.00 до 20.00. Посетить его можно бесплатно.

После Ростова-на-Дону парк отправится в Волгоград, Саранск, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Калининград.

С 17 июня по 15 июля он будет работать на Красной площади в Москве.