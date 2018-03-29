В Ростов приедет легенда футбола Эйдур Гудьонсен

В субботу, 31 марта, с 12 часов в рамках выставки к Чемпионату мира по футболу-2018 на Театральной площади ростовчане смогут встретиться со специальным гостем, легендой футбола Эйдуром Гудьонсеном. Бывший бомбардир клуба «Челси» является лучшим футболистом за всю историю Исландии. В составе сборной Исландии 39-летний футболист играл с 1996 по 2016 годы, с ней же выступил на чемпионате Европы в 2016 году.

В ходе выставки 31 марта и 1 апреля будет проходить развлекательная программа, мастер-классы, автограф— и фотосессии со звездами футбола и талисманом игр — волком Забивакой. Вход на территорию передвижного парка — бесплатный.