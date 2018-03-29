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Победы канадских хоккеистов вредят их болельщикам
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Победы канадских хоккеистов вредят их болельщикам 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Победы родного хоккейного клуба вызывают всплеск сердечно-сосудистых заболеваний среди ее болельщиков-канадцев. К такому выводу пришли ученые из Канады, Швейцарии и Германии. Исследование можно найти в журнале Canadian Journal of Cardiology.
Авторы работы поставили себе цель проверить, есть ли связь между обострением сердечной сосудистых заболеваний и важными хоккейными матчами — неотъемлемой частью жизни канадцев. Они сравнили статистику обращений в Кардиологический институт Монреаля и расписание побед команды Montreal Canadiens. Оказалось, что риск инфарктов у мужчин значительно возрастает после побед команды, особенно если это был домашний матч. Наиболее яркие победы клуба увеличивали вероятность получить инфаркт на 40%.
Хотя считается, что стресс сильнее сказывается на риске инфарктов у женщин, в данном случае зависимость касалась именно мужчин. Исследователи объясняют это тем, что мужчины в среднем ведут менее здоровый образ жизни: потребляют больше алкоголя, чаще неправильно питаются, курят и так далее. Еще одним результатом стало то, что учащение инфарктов вызывают именно победы, а не поражения любимой команды. Это ученые связывают с тем, что, когда команда выигрывает, болельщики до последнего находятся в напряжении.
«Наше исследование впервые оценило связь между играми местной хоккейной команды и уровнем STEMI. С тех пор, как Montreal Canadiens вышли в НХЛ в 1917 году, клуб остается лидером по числу побед в Кубке Стэнли и известен своими очень преданными и активными болельщиками. Историческая роль Монреаля может частично объяснить связь с повышением уровня STEMI», — прокомментировал один из авторов работы, кардиолог из Кардиологического института Монреаля Хан Ли.
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