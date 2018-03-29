Спартакиада среди исполнительных органов государственной власти области стартует в Иркутске

Соревнования по 13 видам спорта будут проходить с апреля по декабрь 2018 года.

Первые соревнования в рамках спартакиады состоятся уже 1 апреля. В спортивном зале СОЦ «Зенит» (Иркутск ул. Авиастроителей, 4А) пройдут соревнования по волейболу, участие в которых примут более 100 спортсменов из 13 ведомств. Начало соревнований — в 10.00 часов.

К участию в спартакиаде допускаются сотрудники исполнительных органов государственной власти области — самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, министерств, служб, агентств, управления делами — государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы области. Спартакиада проводится в личном и командном зачетах.

«Осенью прошлого года мы впервые запустили этот проект, было представлено семь видов спорта. По итогам спартакиады получили большое количество положительных отзывов от представителей органов государственной власти. В этом году расширили количество видов спорта и временные рамки», — отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев

Кроме волейбола, участникам спартакиады предстоит состязаться в таких видах спорта, как бильярд, настольный теннис, мини-футбол, керлинг, пулевая стрельба, дартс, плавание, семейные старты, шахматы, баскетбол, боулинг и лыжные гонки. Следующие соревнования в рамках спартакиады запланированы на 14 апреля. В зале настольного тенниса областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» состоятся игры по настольному теннису.