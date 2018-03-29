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Дмитрий Шляхтин: «Контракт Вдовина с „Ладой“ завершен, Аболс вряд ли нужен команде в ВХЛ»
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Дмитрий Шляхтин: «Контракт Вдовина с „Ладой“ завершен, Аболс вряд ли нужен команде в ВХЛ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что в контракте генерального директора «Лады» Владимира Вдовина есть пункт о расторжении соглашения, если команда не попадает в плей-офф КХЛ. Однако, по его словам, окончательное кадровое решение будет приниматься руководством региона. Также Шляхтин рассказал о ситуации с главным тренером Артисом Аболсом.
— У Вдовина в контракте было прописано, если команда не выходит в плей-офф, то контракт с ним будет расторгнут, — цитирует «Р-Спорт» Шляхтина. — Мы еще не обсуждали ни с кем эти темы, решение будет губернатор утверждать еще. Но по факту контракт закончился, и в нем была такая история.
По Аболсу, насколько я помню, «1+1» контракт был, но вы прекрасно понимаете, что тренер Аболс в ВХЛ не нужен.
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