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Врач «Баварии»: «Гвардиола — неуверенный в себе человек, он живет в постоянном страхе»
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Врач «Баварии»: «Гвардиола — неуверенный в себе человек, он живет в постоянном страхе» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Врач мюнхенской «Баварии» Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт назвал бывшего наставника самого титулованного немецкого клуба Хосепа Гвардиолу, ныне работающего с «Манчестер Сити», неуверенным в себе человеком.
"Я думаю, что Пеп Гвардиола — человек со слабой уверенностью в себе, который делает все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого он, кажется, живет в постоянном страхе. Не столько поражений, сколько потери власти и авторитета", — приводит слова работника медицинского штаба «Баварии» goal.com.
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