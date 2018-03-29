Врач «Баварии»: «Гвардиола — неуверенный в себе человек, он живет в постоянном страхе»

Врач мюнхенской «Баварии» Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт назвал бывшего наставника самого титулованного немецкого клуба Хосепа Гвардиолу, ныне работающего с «Манчестер Сити», неуверенным в себе человеком.

"Я думаю, что Пеп Гвардиола — человек со слабой уверенностью в себе, который делает все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого он, кажется, живет в постоянном страхе. Не столько поражений, сколько потери власти и авторитета", — приводит слова работника медицинского штаба «Баварии» goal.com.