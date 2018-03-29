На Северном Кавказе открыт первый Центр спортивной медицины

В СКФО появился высококлассный Центр спортивной медицины, специалисты которого регулярно проходят стажировку по всему миру.

Центр открыт на базе Республиканской клинической больницы Дагестана. По словам главврача РКБ Ибрагима Магомедова, необходимость в Центре спортивной медицины в республике назрела давно:

В нашей очень спортивной республике до сих пор не было Центра спортивной медицины, хотя потребность в нем была достаточно давно, потому что есть необходимость реабилитации, диагностики и лечения наших спортсменов. И теперь для этого у нас появились возможности и условия — создан Центр спортивной медицины. Это первый подобный центр на территории СКФО.

«Пациенту не обязательно лежать у нас в больнице, — продолжает главврач Магомедов. — Но в случае если он пожелает остаться, для этого мы создали все необходимые комфортные условия, включая душ, телевизор, Wi-Fi и другое. Есть одноместные и двухместные палаты».

Специалисты РКБ, работающие в Центре, ежегодно проходят стажировку в разных странах мира у лучших специалистов и читают лекции по проблемам ортопедии и спортивной медицины, продолжает Магомедов.

Мы ездили в Германию и Польшу и изучили опыт сертифицированных ФИФА центров восстановления послеспортивной травмы и лечение спортивной травмы. Последние несколько лет наши специалисты успешно работают на самом современном эндоскопическом и диагностическом оборудовании и успешно выполняют большое количество операций на суставах, на связках, включая замену составов, протезирование крестообразных связок коленного сустава, делают операцию при плоскостопии.