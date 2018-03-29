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На Северном Кавказе открыт первый Центр спортивной медицины
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На Северном Кавказе открыт первый Центр спортивной медицины 

Ридус 2 часа назад
В СКФО появился высококлассный Центр спортивной медицины, специалисты которого регулярно проходят стажировку по всему миру.
Центр открыт на базе Республиканской клинической больницы Дагестана. По словам главврача РКБ Ибрагима Магомедова, необходимость в Центре спортивной медицины в республике назрела давно:
В нашей очень спортивной республике до сих пор не было Центра спортивной медицины, хотя потребность в нем была достаточно давно, потому что есть необходимость реабилитации, диагностики и лечения наших спортсменов. И теперь для этого у нас появились возможности и условия — создан Центр спортивной медицины. Это первый подобный центр на территории СКФО.
«Пациенту не обязательно лежать у нас в больнице, — продолжает главврач Магомедов. — Но в случае если он пожелает остаться, для этого мы создали все необходимые комфортные условия, включая душ, телевизор, Wi-Fi и другое. Есть одноместные и двухместные палаты».
Специалисты РКБ, работающие в Центре, ежегодно проходят стажировку в разных странах мира у лучших специалистов и читают лекции по проблемам ортопедии и спортивной медицины, продолжает Магомедов.
Мы ездили в Германию и Польшу и изучили опыт сертифицированных ФИФА центров восстановления послеспортивной травмы и лечение спортивной травмы. Последние несколько лет наши специалисты успешно работают на самом современном эндоскопическом и диагностическом оборудовании и успешно выполняют большое количество операций на суставах, на связках, включая замену составов, протезирование крестообразных связок коленного сустава, делают операцию при плоскостопии.
Центр был продемонстрирован министру здравоохранения России Веронике Скворцовой во время ее визита в Дагестан. «Думаю, впечатление осталось хорошим: это очень современный, достойный Дагестана и успехов наших спортсменов объект, который позволит, не выезжая за пределы республики, получать помощь и реабилитацию после спортивных травм», — отметил главврач РКБ.
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