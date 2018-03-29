Лебедев: в ситуации с отказом в выдаче виз американцы создают опасный прецедент

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал отказ посольства США в Москве выдать визы для въезда в страну членам сборной России по вольной борьбе. «Безусловно, это очередная провокация в череде тех, что происходят со стороны западных государств в отношении России. Многие политики в мире говорят, что необходимо отделить спорт от политики. Именно под этим лозунгом некоторые государства, в частности вчера МИД Германии, отказались принимать решение о бойкоте чемпионата мира. Тем не менее, к сожалению, американская дипломатия идёт вразрез другому пути. Высылка дипломатов, закрытие консульств, введение санкций — сейчас вот докатились до того, что не выдают визы спортсменам, что вообще не ложится ни в какие рамки.

Мы считаем, что на международные соревнования не должно быть виз. Потому что люди едут туда не погулять и посмотреть на красоты, а соревноваться. Сегодня так вышло, что турнир проходит на территории США, завтра он может быть в России, Японии — и что теперь, каждый раз нужно получать визу?