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Лебедев: в ситуации с отказом в выдаче виз американцы создают опасный прецедент
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Лебедев: в ситуации с отказом в выдаче виз американцы создают опасный прецедент 

Чемпионат.com 2 часа назад
Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал отказ посольства США в Москве выдать визы для въезда в страну членам сборной России по вольной борьбе. «Безусловно, это очередная провокация в череде тех, что происходят со стороны западных государств в отношении России. Многие политики в мире говорят, что необходимо отделить спорт от политики. Именно под этим лозунгом некоторые государства, в частности вчера МИД Германии, отказались принимать решение о бойкоте чемпионата мира. Тем не менее, к сожалению, американская дипломатия идёт вразрез другому пути. Высылка дипломатов, закрытие консульств, введение санкций — сейчас вот докатились до того, что не выдают визы спортсменам, что вообще не ложится ни в какие рамки.
Мы считаем, что на международные соревнования не должно быть виз. Потому что люди едут туда не погулять и посмотреть на красоты, а соревноваться. Сегодня так вышло, что турнир проходит на территории США, завтра он может быть в России, Японии — и что теперь, каждый раз нужно получать визу?
Есть определённый дипломатический порядок, согласно которому любое лицо, даже находящееся в санкционном списке, при наличии приглашения имеет право на получение визы: ему просто обязаны её выдать, потому что он едет на международное мероприятие. В данном случае американцы поступают неправильно и создают опасный прецедент. Как одной из ответных мер завтра может послужить то, что МИД России откажет кому-нибудь из американских спортсменов», — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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