LIVE с Дмитрием Симоновым — в 15.00

Сегодня на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с нашим обозревателем Дмитрием Симоновым

Начало — в 15.00 (мск), наш номер WhatsApp для связи — 8925 901 01 00, ждем ваших вопросов.

Главные темы:

— Сборная России — что нас ждет на ЧМ-2018?

Станислав Черчесов — ошибается ли главный тренер сборной России?

— Сможет ли "Зенит" зацепиться за Лигу чемпионов?

— Что нужно предложить Березуцким и Игнашевичу, чтобы они вернулись?

— Матч «Амкар» — «Локо» — безобразие или грамотный шаг пермяков?