LIVE с Дмитрием Симоновым 

Сегодня на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с нашим обозревателем Дмитрием Симоновым.
Начало — в 15.00 (мск), наш номер WhatsApp для связи — 8925 901 01 00, ждем ваших вопросов.
Главные темы:
— Сборная России — что нас ждет на ЧМ-2018?
— Станислав Черчесов — ошибается ли главный тренер сборной России?
— Сможет ли «Зенит» зацепиться за Лигу чемпионов?
— Что нужно предложить Березуцким и Игнашевичу, чтобы они вернулись?
— Матч «Амкар» — «Локо» — безобразие или грамотный шаг пермяков?
— Кого любит и ненавидит Артем Дзюба?
— Как уговорить Александра Мостового вернуться в сборную?