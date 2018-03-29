LIVE с Дмитрием Симоновым

Сегодня на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с нашим обозревателем Дмитрием Симоновым.

Начало — в 15.00 (мск), наш номер WhatsApp для связи — 8925 901 01 00, ждем ваших вопросов.

Главные темы:

— Сборная России — что нас ждет на ЧМ-2018?

— Станислав Черчесов — ошибается ли главный тренер сборной России?

— Сможет ли «Зенит» зацепиться за Лигу чемпионов?

— Что нужно предложить Березуцким и Игнашевичу, чтобы они вернулись?

— Матч «Амкар» — «Локо» — безобразие или грамотный шаг пермяков?

— Кого любит и ненавидит Артем Дзюба?

— Как уговорить Александра Мостового вернуться в сборную?