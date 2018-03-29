В Кремле отметили непредсказуемость Британии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы МИД Австрии о том, что Вена готова выступить посредником по урегулированию разногласий между Великобританией и Россией. «В ситуации с Великобританией востребован любая роль и любой голос, который подвигнет британских визави к адекватности в этом вопросе», — заметил он.

Прокомментировали в Кремле и сообщения о возможном запрете продажи российских евробондов на фондовом рынке Лондона.

"В связи с тем, что сейчас Великобритания достаточно непредсказуемая страна в отношениях с Российской Федерацией в отношении проявления адекватности, нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что прикрытием", — заявил Песков.

Комментируя заявления посла США в РФ Джона Хантсмана в интервью телеканалу РБК о возможности заморозки в Штатах российских активов, пресс-секретарь главы государства сказал: «Мы очень внимательно наблюдаем за этим».

"Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами", — отметил Песков. «Поэтому мы сейчас внимательно отслеживаем и наблюдаем за этими заявлениями», — подчеркнул он.