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«Спартак» получит премию «Серебряная лань» как лучшая команда России 2017 года
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«Спартак» получит премию «Серебряная лань» как лучшая команда России 2017 года 

Чемпионат.com 2 часа назад
Завтра, 30 марта, перед началом тренировки на базе в Тарасовке «Спартаку» будет вручена премия Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) «Серебряная лань». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Церемония награждения лауреатов премии проходит сегодня, 29 марта, в здании Олимпийского комитета России.
Награду «Серебряная лань» вручает Федерация спортивных журналистов России, которая определяет топ-10 спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам прошлого года. Лучшие определяются по итогам голосования спортивных журналистов.
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