«Урал» и «Рубин» сыграли вничью на реконструированной «Екатеринбург Арене»

«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги — 1:1. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и стала первой на этой арене после её реконструкции к чемпионату мира — 2018.

На 34-й минуте Павел Могилевец из правой части штрафной прострелил в центр, мяч достался Ивелину Попову , который сильно пробил по центру, и после рикошета от колена защитника мяч влетел в сетку.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — Бикфалви получил вторую жёлтую карточку.

«Урал» (29 очков) занимает восьмое место в таблице РФПЛ, «Рубин» (28) — девятое.