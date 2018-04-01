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«Урал» и «Рубин» сыграли вничью на реконструированной «Екатеринбург Арене»
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«Урал» и «Рубин» сыграли вничью на реконструированной «Екатеринбург Арене» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги — 1:1. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и стала первой на этой арене после её реконструкции к чемпионату мира — 2018.
На 34-й минуте Павел Могилевец из правой части штрафной прострелил в центр, мяч достался Ивелину Попову, который сильно пробил по центру, и после рикошета от колена защитника мяч влетел в сетку.
На 70-й минуте «Урал» получил право исполнить пенальти, но Сослан Джанаев взял удар Николая Димитрова с «точки». Впрочем, спустя несколько минут Отман Эль-Кабир выполнил навес в штрафную, где Эрик Бикфалви головой по дуге точно направил мяч под штангу.
В концовке хозяева остались в меньшинстве — Бикфалви получил вторую жёлтую карточку.
«Урал» (29 очков) занимает восьмое место в таблице РФПЛ, «Рубин» (28) — девятое.
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