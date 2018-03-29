Павел Погребняк: «Моя зарплата сейчас стала примерно в 10 раз меньше»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в интервью «СЭ» подтвердил, что пошел на значительное понижение зарплаты ради игры за эту команду. Он подчеркнул, что в первую очередь хотел продолжать играть в премьер-лиге.

— Правда, что в «Тосно» ваша зарплата уменьшилась по сравнению с «Динамо» чуть ли не в 10 раз?

— Действительно сейчас зарплата у меня меньше, чем была в Обществе, которое вы упомянули.

— В 10 раз?

— Ну… Да, пожалуй, примерно о таких цифрах идет речь. Я действительно очень хотел играть именно в премьер-лиге и доказать себе, что я еще могу приносить пользу на поле. Чувствовал в себе силы. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Погребняка — скоро в «СЭ»