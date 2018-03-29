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Павел Погребняк: «Моя зарплата сейчас стала примерно в 10 раз меньше»
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Павел Погребняк: «Моя зарплата сейчас стала примерно в 10 раз меньше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в интервью «СЭ» подтвердил, что пошел на значительное понижение зарплаты ради игры за эту команду. Он подчеркнул, что в первую очередь хотел продолжать играть в премьер-лиге.
— Правда, что в «Тосно» ваша зарплата уменьшилась по сравнению с «Динамо» чуть ли не в 10 раз?
— Действительно сейчас зарплата у меня меньше, чем была в Обществе, которое вы упомянули.
— В 10 раз?
— Ну… Да, пожалуй, примерно о таких цифрах идет речь. Я действительно очень хотел играть именно в премьер-лиге и доказать себе, что я еще могу приносить пользу на поле. Чувствовал в себе силы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Погребняка — скоро в «СЭ»
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