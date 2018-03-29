Ещё
ХК «Электроник» примет в Зеленограде полуфинал Московской студенческой хоккейной лиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

ХК «Электроник» примет в Зеленограде полуфинал Московской студенческой хоккейной лиги 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
31 марта в 15.00 Зеленоград примет первый полуфинальный матч Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ), в котором хоккейный клуб «Электроник» НИУ «Московский институт электронной техники» сыграет с победителем четвертьфинальной пары ТГУ — РЭУ имени Плеханова, либо МГТУ имени Баумана. Матч пройдет в ФОК «Ледовый» (корпус 2045). Вход свободный.
По итогам регулярного чемпионата ХК «Электроник» МИЭТ занял вторую строчку турнирной таблицы, тем самым обеспечив себе прямой выход в полуфинальную серию. Соперник субботней встречи еще не определен. Им может стать победитель четвертьфинального матча между командами ТГУ и РЭУ имени Плеханова, или МГТУ имени Баумана, уже обеспечивший себе место в полуфинале, обыграв соперника из ГЦОЛИФК.
По регламенту МСХЛ полуфинальная серия состоит из 2 матчей (при необходимости 3-х), один из которых ХК «Электроник» МИЭТ проведет в Зеленограде, а второй состоится 1 апреля в 16.30 в ЛД «Южный лед».
Итог сезона 2016/2017 МСХЛ для «Электроника» — 4 место. Обидное поражение от ХК «Держава» ТГУ в решающем матче не позволило попасть в тройку лидеров и получить бронзовые награды. Но планка на сезон 2017/2018 куда выше. Хоккеисты из МИЭТ приложат все силы для попадания в финал чемпионата.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Зеленоград примет международный турнир по волейболу среди ветеранов памяти А.Кильчевского Баскетболисты школы №1692 стали серебряными призерами городского первенства В Зеленограде прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин продает квартиру с шестью туалетами26
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ174
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Определен состав сборной по хоккею на матчи с немцами
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение