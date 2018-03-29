ХК «Электроник» примет в Зеленограде полуфинал Московской студенческой хоккейной лиги

31 марта в 15.00 Зеленоград примет первый полуфинальный матч Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ), в котором хоккейный клуб «Электроник» НИУ «Московский институт электронной техники» сыграет с победителем четвертьфинальной пары ТГУ — РЭУ имени Плеханова, либо МГТУ имени Баумана . Матч пройдет в ФОК «Ледовый» (корпус 2045). Вход свободный.

По итогам регулярного чемпионата ХК «Электроник» МИЭТ занял вторую строчку турнирной таблицы, тем самым обеспечив себе прямой выход в полуфинальную серию. Соперник субботней встречи еще не определен. Им может стать победитель четвертьфинального матча между командами ТГУ и РЭУ имени Плеханова, или МГТУ имени Баумана, уже обеспечивший себе место в полуфинале, обыграв соперника из ГЦОЛИФК.

По регламенту МСХЛ полуфинальная серия состоит из 2 матчей (при необходимости 3-х), один из которых ХК «Электроник» МИЭТ проведет в Зеленограде, а второй состоится 1 апреля в 16.30 в ЛД «Южный лед».

Итог сезона 2016/2017 МСХЛ для «Электроника» — 4 место. Обидное поражение от ХК «Держава» ТГУ в решающем матче не позволило попасть в тройку лидеров и получить бронзовые награды. Но планка на сезон 2017/2018 куда выше. Хоккеисты из МИЭТ приложат все силы для попадания в финал чемпионата.