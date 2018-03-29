15 лет назад Акинфеев дебютировал за ЦСКА. Он лучший российский вратарь?

Ровно 15 лет назад Игорь Акинфеев , тогда еще 16-летний пацан, дебютировал за ЦСКА — клуб, за который, как мы узнали позже, он готов порвать. Ниже — главные вехи пожалуй лучшего российского вратаря в новейшей истории.

ДЕБЮТ В МАТЧЕ С «ЗЕНИТОМ» , ПЕРВОЕ ЗОЛОТО РФПЛ

Перед началом сезона 2003 года, недавно окончивший футбольную академию ЦСКА, вратарь на тренировках смотрелся даже лучше Вениамина Мандрыкина . Игорь провел первый матч за взрослую команду, как это часто бывает с молодежью, в кубке. Но не России, а РФПЛ. Тогда на стадии 1/8 финала армейцы встречались с «Зенитом» (0:2) на «Петровском». Акинфеев провел второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко , отстоял «насухо» и в принципе оставил хорошее впечатление. ЦСКА тогда проиграл, а «Зенит» победил не только в данной встрече, но и в турнире и получил право сыграть в Кубке УЕФА

С наибольшей ответственностью, в чемпионате России, Акинфеев дебютировал в мае того же года в игре против «Крыльев Советов» (2:0). Причем крутость дебюта была обусловлена не только тем, что «Крылышки» тогда были в полном порядке. Вдовесок к статусности встречи Игорь еще и пенальти в конце матча от Андрея Каряки отразил. Ну и в целом, с того самого момента и началось медленное восхождение Акинфеева наверх, ведь в том году армейцы впервые в истории стали чемпионами России, а Игорь провел 13 встреч в РФПЛ.

ПОБЕДА В КУБКЕ УЕФА, ТРЕБЛ-2005

Тот год вообще выдался для ЦСКА космически фантастическим. Джордж Лукас мог смело накатать еще одну часть «Звездных войн», где на пути к победе к Кубку УЕФА армейцы убирали неплохие европейские клубы, где ЦСКА стал чемпионом страны и пропустил меньше всех в лиге (20) после «Локомотива», где взял Кубок России. И это все с 19-летним парнем в рамке!

Кстати, ведь в тот год Акинфеев откусил еще один кусок от пирога — теперь уже сборной России. Игорь потихоньку становился первым, отодвигая на второй план мастодонтов эпохи — Сергея Овчинникова Вячеслава Малафеева . Семь матчей за национальную команду в возрасте первокурсника: а вам слабо?

«КРЕСТЫ» И БРОНЗА ЕВРО-2008

В 2007-м Игорь порвал крестообразные связки. Тогда еще в первый раз. Повреждение выкосило его с мая по ноябрь и, как окажется потом, сделало только сильнее. В следующем году Акинфеев провел все 30 матчей в РФПЛ и закрепился в статусе одного из лидеров сборной. Им уже тогда интересовались европейские гранды, а журналы с наклейками во всю тиражировали его фотографию в разделе «Звезды грядущего Евро».

Из-за еще одного повреждения Акинфеев хоть и пропустил часть отборочной кампании на чемпионат Европы, но туда все же отправился в статусе одного из хедлайнеров. Ну а что было в Австрии и Швейцарии, вы прекрасно знаете: голевая Сергея Семака через себя, «пушка страшная» Дениса Колодина , пик всего, что только можно у Андрея Аршавина и историческая бронза Евро-2008. Акинфеев на турнире пропустил восемь голов, семь из которых от будущих чемпионов — испанцев.

ОПЯТЬ «КРЕСТЫ», УСПЕХ В РОССИИ, ДОСАДА — В ЕВРОПЕ

Как сейчас в голове флэшбек из «Лужников». Акинфеев со взглядом хищника смотрит на Веллитона, покрывает его нецензурной бранью и уплывает в подтрибунное помещение стадиона на носилках. Опять кресты, опять на левом колене. Казалось, на прежний уровень после таких повреждений не возвращаются…

А он вернулся, хоть успехи ЦСКА и продолжали носить локальный характер. В России с Леонидом Слуцким армейцы выиграли абсолютно все, но вот пошуметь в Лиге чемпионов или повторить успех многолетней давности теперь уже в Лиге Европы не получалось. Все было еще хуже: антирекорд в ЛЧ рос как на дрожжах, Игорь пропускал в каждом матче турнира, начиная с 21 ноября 2006-го…

100500 РЕКОРДОВ И ЧЛЕНСТВО В ЭЛИТНЫХ КЛУБАХ

…К счастью, с антирекордом удалось покончить. Точнее, отчеркнуть его и двигаться дальше: через 11 лет и 1 день ЦСКА обыграл в гостях АЕК (2:0), Игорь официально мог перестать думать о многолетней неприятности, и, наконец, мы смогли поздравить его с «сухарем». С того момента 43 матча позади и 85 пропущенных голов позади.

В остальном, Акинфеев выиграл уйму трофеев — на данный момент 19 — и куда только свою славную фамилию не вписал, в каких почетных клубах его теперь не находят. Так об успехах личных ниже и тезисно.

На вершине в Клубе Льва Яшина Самый молодой вратарь в истории отечественного футбола, проведший 100 «сухарей» (22 года и 117 дней) Самый молодой вратарь в истории отечественного футбола, проведший 200 «сухарей» (27 лет и 357 дней) Самый молодой вратарь в истории сборной России/СССР (дебют в 18 лет и 20 дней) Самый «сухой» вратарь в истории отечественного футбола Футболист, сыгравший больше всего матчей за ЦСКА Рекордсмен чемпионата России по количеству матчей за один клуб

Ну и еще полтора десятка других не менее крутых и громких званий, рекордов, включая несколько международных признаний по тем или иным поводам.