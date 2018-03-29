Ровно 15 лет назад Акинфеев дебютировал за ЦСКА 

Пресс-служба ЦСКА напомнила о 15-летии со дня дебюта за основную команду вратаря Игоря Акинфеева. Это произошло 29 марта 2003 года, когда 16-летний Акинфеев вышел на замену в игре Кубка премьер-лиги против "Зенита".
31-летний Акинфеев по шесть раз выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2004/2005 он стал обладателем Кубка УЕФА.
29 марта 2003 года за #ЦСКА дебютировал Игорь #Акинфеев, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с Зенитом #историяЦСКА pic.twitter.com/amlnKK5hHg
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 марта 2018 г.