Adidas готов платить лондонскому «Арсеналу» 50 млн фунтов в год

Лондонский «Арсенал» может поменять своего технического спонсора. С клубом хотела бы сотрудничать немецкая компания Adidas, сообщает 101 Great Goals. Как отмечается, сумма контракта может составить 50 миллионов фунтов в год. Нынешним поставщиком экипировки «Арсенала» является Puma, с которой у «канониров» пятилетнее соглашение на общую сумму 150 миллионов фунтов. «Арсенал» не намерен продлевать нынешнее соглашение с Puma.

Подопечные Арсена Внгера в нынешнем сезоне после 30 туров занимают шестое место в турнирной таблице первенства, рискуя не попасть в Лигу чемпионов.