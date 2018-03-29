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Adidas готов платить лондонскому «Арсеналу» 50 млн фунтов в год
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Adidas готов платить лондонскому «Арсеналу» 50 млн фунтов в год 

SPORT24.ru 1 час назад
Лондонский «Арсенал» может поменять своего технического спонсора. С клубом хотела бы сотрудничать немецкая компания Adidas, сообщает 101 Great Goals. Как отмечается, сумма контракта может составить 50 миллионов фунтов в год. Нынешним поставщиком экипировки «Арсенала» является Puma, с которой у «канониров» пятилетнее соглашение на общую сумму 150 миллионов фунтов. «Арсенал» не намерен продлевать нынешнее соглашение с Puma.
Подопечные Арсена Внгера в нынешнем сезоне после 30 туров занимают шестое место в турнирной таблице первенства, рискуя не попасть в Лигу чемпионов.
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