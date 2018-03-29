Джон Малкович и ЕГЭ. О чём писал «АиФ-Петербург» в марте прошлых лет

1995 год Как Боярский хотел уйти из дома

В небольшом опросе, посвящённом первой любви, актёр Михаил Боярский признался, что в 4 года был очарован девочкой, проживавшей по соседству. Намереваясь переехать к юной возлюбленной, будущий артист взял свой ночной горшок и почти отправился в путь, но старшие родственники остановили пылкого Ромео и предложили подождать хотя бы 15 лет.

2001 год За 17 лет Женский день подорожал вдвое

Популярный гендерный праздник, судя по публикациям 2001 года, стал обходиться петербуржцам вдвое дороже. 17 лет назад в марте тюльпаны продавали в среднем по 25 рублей за штуку. В 2018-м за один цветочек нужно было выложить минимум 60 рублей. И только вечером 8 марта цветочники с машин продавали остатки по 30 рублей за штуку.

Розы и лилии в первый весенний месяц 2001-го стоили в самый разгар продаж до сотни за штуку. Теперь же за такую сумму цветок с шипами едва ли найдёшь.

Турникеты-контролёры

В марте 2001 года в полную силу заработали первые турникеты на платформах железнодорожных вокзалов Северной столицы. На билетах с тех пор «зайцам» экономить не получается.

Экспериментальной площадкой в самом начале был Финляндский вокзал. Теперь же турникетная система стала привычной не только для вокзалов, но и для небольших железнодорожных станций.

2002 год Скандал олимпийского масштаба

Чемпионат по фигурному катанию, прошедший в марте 2002-го в Нагано, по собственной инициативе пропустили петербуржцы Бережная — Сихарулидзе. Одной из причин стал разгоревшийся за месяц до чемпионата скандал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Там у русской пары чуть было не отобрали золотые медали. Тогда это казалось чудовищной несправедливостью, ведь главные соперники — канадцы — упали на льду в завершении короткой программы. Но судьи закрыли на это глаза. Теперь, спустя 13 лет, медали у наших спортсменов отбирают по другим причинам. За всю историю участия в Олимпийских играх из-за допинговых скандалов россияне лишились уже более 35 медалей.

Евровалюта

16 лет назад Европа окончательно распрощалась с национальными деньгами. Марки, франки, кроны да песеты остались в прошлом. В петербургских обменниках введению евро, как ни странно, обрадовались кассиры: с тех пор они не тратят время на определение подлинности сразу двенадцати валют.

2005 год Сосульки летят

Проблема очистки кровель от наледи освещается на страницах « АиФ » каждый год. Причина остаётся прежней: как и 13 лет назад в городе не хватает специалистов-кровельщиков, которые, обладая альпинистскими навыками, лопатами и ломиками, сбивали бы хрустальные ледышки. Хочется надеяться, что к следующему юбилею нашей газеты эффективный способ борьбы с сосульками всё-таки будет найден. Быть может, его подскажет кто-то из наших читателей?

«Газели» остались в прошлом

Весной 2005 года в Петербурге должна была заработать новая автобусная маршрутная сеть. Не заработала. На линии планировалось выпустить автобусы большой вместимости. Однако замену «Газелей» автобусами горожанам пришлось ждать ещё пять лет. Только в 2010 году с улиц и проспектов Северной столицы исчезли «вёдра с гвоздями» — так в народе прозвали эти микроавтобусы.

2006 год Суд переехал

В марте 2006 года на страницах газеты появилась информация, что Конституционный суд России переезжает в Петербург в здания Сената и Синода. Инициатором переезда стала Валентина Матвиенко . Сторонники переезда делали акцент на разумной децентрализации власти и повышении общественно-политического статуса Петербурга. Противники стращали необоснованными бюджетными расходами. Фактический же переезд состоялся лишь спустя два года, весной 2008-го.

В свет вышли «Сволочи»

12 лет назад в марте на экраны вышел фильм «Сволочи». Тогда картина породила споры: могло ли быть правдой то, что в ней показано? История о том, как из малолетних преступников куют диверсантов-смертников, многим показалась вымышленной. Детская жестокость тогда удивляла. Страшно, но сегодня она становится привычным явлением. Отравившая пару недель назад больше десятка одноклассников школьница, зимняя поножовщина в российских школах — эти дела ещё расследуются органами правопорядка.

Малкович в Питере

В конце марта 2006 года мы писали о мартовских морозах, которые вместе с петербуржцами переживал Джон Малкович , звезда Голливуда. В роли жёстокого полковника НКВД 12 лет назад он снимался в российско-британской картине «По этапу». Из-за плотной занятости Малкович практически не общался с питерскими журналистами. Лишь один раз присутствовал на пресс-конференции, где на вопросы прессы отвечал односложно.

Главный урок, который вынес Малкович из встречи с Россией: «Зимой здесь надо иметь тёплую одежду». Партнёрша голливудской звезды по съёмкам Ингеборга Дапкунайте с жизнерадостным смехом тогда подметила: «Джон открыл для себя ботинки „Прощай, молодость!“.

2007 год ЕГЭ-ге!

Несмотря на все протесты общественности, в марте 2007 года президент России Владимир Путин подписал закон о ЕГЭ. С 2009 года вся страна в обязательном порядке начала сдавать единый госэкзамен. До этого он проводился как эксперимент только в некоторых школах России.

О плюсах и минусах ЕГЭ писалось не единожды, но самым печальным итогом нововведения стали реальные человеческие жертвы. За первые три экспериментальных года восемь подростков совершили суицид из-за боязни сдавать ЕГЭ.

»Хрущёвок» стало меньше, но проблема осталась

11 лет назад газета писала о том, что коммуникации большинства домов, массово строившихся в СССР с конца 1950-х по начало 1980-х годов, пришли в полную негодность. В 2007 году власти Петербурга рапортовали, что в городе 2400 «хрущёвок». Но в прошлом году назвали цифру почти в пять раз больше — 10 тысяч. Какая же из этих цифр — правильная? Но даже и это не так важно. Проблема в том, что запущенная ещё в 2008-м программа реновации так и не принесла заметных результатов.

Первая линия

В редакции «АиФ-Петербург» прошла первая «прямая линия». Она была посвящена проблемам военнослужащих: солдат, офицеров, военных пенсионеров. В ходе беседы петербуржцев с воинским начальством поднимались самые разные вопросы. Но главным был «сколько служить будем?». Военный комиссар Санкт-Петербурга генерал-майор Игорь Бескровный сообщил о нововведении — срок срочной службы будет полтора года. 11 лет спустя срочники «топчут сапоги» всего лишь год.

Борода лопатой

11 лет назад на площади Островского установили гранитный памятник дворнику. Он расположился около здания жилищного комитета, сотрудникам которого и пришло в голову увековечить «борца за чистоту». Скульптор Ян Нейман изобразил настоящего русского богатыря высотой более двух метров: борода — лопатой и в руках — лопата.

2008 год Рекорд, блин!

Десять лет назад в Питере масленицу отметили мировым рекордом. Для необычного турнира повара испекли свыше двадцати килограммов блинов. Съесть их вызвались четыре добровольца. Победил Андрей Смирнов , который всего за час осилил 73 блина весом в 2 килограмма 120 граммов. Журналистам признался, что мог бы и больше, но перед соревнованием плотно пообедал. Имя «блинного» чемпиона занесли в Книгу рекордов Гиннесса. К слову, до этого дня России не принадлежало ни одного «блинного» рекорда в этой книге. Площадь Восстания ею осталась

В марте 2008 года в Петербурге активно обсуждалась идея переименования площади Восстания в Знаменскую и возвращения туда памятника Александру III. Поделиться памятником хотел директор Русского музея. Однако скульптура и сейчас стоит во дворе Мраморного дворца. Осталось прежним и название площади.

2009 год «Спасская» спасает ситуацию

Девять лет назад в Петербурге открылась новая станция метрополитена — «Спасская». Она изначально была задумана как первый в нашем городе пересадочный узел. «Спасская» на момент открытия имела только подземный вестибюль.