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Малышко: хотел доказать, что кто-то был не прав, выкинув меня из всех команд
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Малышко: хотел доказать, что кто-то был не прав, выкинув меня из всех команд 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился впечатлениями от сезона и рассказал о своём возвращении в большой биатлон.
«Это сезон был для меня проверкой на прочность. Ведь в прошлом году меня не взяли не то что в первый, а даже во второй состав. Тем не менее в этом году я нашёл в себе силы. Меня поддержал мой регион — Санкт-Петербург — и глава федерации Дмитрий Васильев. И финансированием, и сборами. Мы быстро сколотили команду, сработались с тренером Анатолием Хованцевым, к нам присоединился Алексей Слепов. Я подумал, что не всё так плохо, можно поработать и доказать, что где-то кто-то был не прав, что выкинул меня из всех команд. Мы готовились совершенно спокойно, я понимал, что мы движемся в правильном направлении, я готов показать себя. Я многое пересмотрел в подготовке. Главный плюс — со мной и Алексеем работал тренер один на один. Все ошибки, все нюансы, которые накопились за столько лет в основной команде, которые уже не замечали, здесь тренер сразу заметил, и мы начали над ними работать. Не просто отмахнулись и старались забыть про них, а действительно над каждой проблемой работать», — сказал Малышко.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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