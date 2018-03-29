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Дмитрий Кайгородов назначен и.о. директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск»
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Дмитрий Кайгородов назначен и.о. директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Кайгородов назначен исполняющим обязанности директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск». Ранее командой руководил Сергей Тестоедов.
Еще 28 февраля у Тестоедова закончился контракт с клубом, который не продлили. Отметим, что еще в январе стало известно о назначении Кайгородова на пост замдиректора «Зенита». На новой должности он занимался вопросами деятельности клуба, а также развитием инфраструктуры специализированной школы, привлечением внебюджетных средств и поиском спонсоров.
Дмитрий Кайгородов с 2014 года является учредителем и директором ижевского женского футбольного клуба «Торпедо». Под его руководством команда за три года прошла путь от второй до высшей лиги Первенства России по футболу среди женских команд.
Ранее глава республики Александр Бречалов заявлял о том, что в «Зените» сменится управленческая команда.
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