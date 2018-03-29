Дмитрий Кайгородов назначен и.о. директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Кайгородов назначен исполняющим обязанности директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск». Ранее командой руководил Сергей Тестоедов.

Еще 28 февраля у Тестоедова закончился контракт с клубом, который не продлили. Отметим, что еще в январе стало известно о назначении Кайгородова на пост замдиректора «Зенита» . На новой должности он занимался вопросами деятельности клуба, а также развитием инфраструктуры специализированной школы, привлечением внебюджетных средств и поиском спонсоров.

Дмитрий Кайгородов с 2014 года является учредителем и директором ижевского женского футбольного клуба «Торпедо». Под его руководством команда за три года прошла путь от второй до высшей лиги Первенства России по футболу среди женских команд.