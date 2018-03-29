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Модрич получил предложение из АПЛ
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Модрич получил предложение из АПЛ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич получил предложение от "Манчестер Юнайтед", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.
Сообщается, что в подписании 32-летнего хавбека «сливочных» заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который, работая в королевском клубе, в 2012-м году стал инициатором переезда хорвата на «Сантьяго Бернабеу» из лондонского «Тоттенхэма».
В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Реал».
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