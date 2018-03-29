Модрич получил предложение из АПЛ

Сообщается, что в подписании 32-летнего хавбека «сливочных» заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который, работая в королевском клубе, в 2012-м году стал инициатором переезда хорвата на «Сантьяго Бернабеу» из лондонского «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Реал».