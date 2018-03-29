Все тренировочные площадки ЧМ-2018 на Дону введут в строй к середине апреля

Все тренировочные площадки для команд-участников чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростовской области введут в строй к середине апреля, сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на главу региона Василия Голубева.

«Срок ввода всех тренировочных площадок — середина апреля. Степень их готовности на сегодня я оцениваю как удовлетворительную. Есть замечания по стадиону «СКА». Необходимо ускорить работы по вывозу мусора после сноса старых трибун, для этого городским властям следует активнее работать», — заявил губернатор по итогам состоявшейся 29 марта инспекционной поездки на объекты ЧМ-2018.

Напомним, в Ростовской области к чемпионату готовят шесть тренировочных полей и баз команд — стадионы «Олимп-2», «Локомотив», СКА и «Труд» в Ростове-на-Дону, «Торпедо» в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.

На их обустройство направлено около 1,5 млрд рублей. На данный момент тренировочная площадка к ЧМ-2018 в Таганроге уже сдана.