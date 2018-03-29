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Госдума приняла закон о студенческих спортивных лигах
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Госдума приняла закон о студенческих спортивных лигах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, которым определяется понятие студенческой спортивной лиги и устанавливаются цели создания таких организаций. Авторами инициативы выступили группа депутатов "Единой России" и ЛДПР.
Изменения вносятся в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». «Студенческая спортивная лига — созданная на основе членства некоммерческая организация, учредителями которой являются Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийские спортивные федерации, целями которой являются содействие в популяризации студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий со студентами», — говорится в проекте закона.
Согласно новому закону, по одному виду спорта может быть создана только одна студенческая спортивная лига. При этом региональные власти получают право участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территориях субъектов РФ.
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