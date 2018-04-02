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ФК «Тосно» уведомил РФПЛ о проведении матча с «Уралом» на стадионе «Петровский»
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ФК «Тосно» уведомил РФПЛ о проведении матча с «Уралом» на стадионе «Петровский» 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Клуб «Тосно» из Ленинградской области проведет матч 25-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом" на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.
"Тосно", который выступает в премьер-лиге с текущего сезона, проводит домашние матчи на «Петровском», однако последний из них — с казанским «Рубином» 10 марта в 22-м туре — перенес на арену в Саранск. Как объяснил Матюшенко, сделано это было с целью поберечь газон на «Петровском» в связи с холодной погодой.
"Лига получила письмо от «Тосно». Команды сыграют на стадионе «Петровский». Все остальные клубы также проведут матчи на ранее объявленных аренах", — сообщил Пышкин.
Согласно регламенту соревнований, «Тосно» обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля.
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