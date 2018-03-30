Илья Кутепов: «Ответить Погребняку? После игры»

— Накануне Павел Погребняк сказал, что «Тосно» будет решать свои задачи, но будет не прочь заодно помочь «Зениту». Как можете ответить?

— Вот после игры и станет ясно. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Павел Погребняк: «В игре со „Спартаком“ „Тосно“ будет решать свои задачи, но может и „Зениту“ помочь» // Турнирная таблица чемпионата России

Спартак М — Тосно