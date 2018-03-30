Илья Кутепов: «Ответить Погребняку? После игры» 

Защитник "Спартака" Илья Кутепов перед домашним матчем 24-го тура чемпионата России против «Тосно» не стал отвечать нападающему Павлу Погребняку. Вчера форвард «Тосно» сказал, что его команда будет решать свои задачи в этой встрече, но, может быть, сможет помочь и "Зениту".
— Накануне Павел Погребняк сказал, что «Тосно» будет решать свои задачи, но будет не прочь заодно помочь «Зениту». Как можете ответить?
— Вот после игры и станет ясно. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Павел Погребняк: «В игре со „Спартаком“ „Тосно“ будет решать свои задачи, но может и „Зениту“ помочь» // Турнирная таблица чемпионата России
Спартак М — Тосно