Павел Погребняк: «В игре со „Спартаком“ „Тосно“ будет решать свои задачи, но может и „Зениту“ помочь» 

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк считает, что у "Зенита" есть шансы финишировать выше "Спартака" в премьер-лиге. В предстоящем туре «Тосно» встретится со «Спартаком» на выезде.
— Допускаете, что «Зенит» окажется в итоговой таблице выше «Спартака»?
— А почему нет? Отрыв красно-белых составляет сейчас пять очков. Так что все возможно. Впереди семь туров. Это много. Конечно, «Тосно» будет решать свои задачи в воскресной встрече, нам очень нужен положительный результат. Но кто знает — может быть, еще и «Зениту» поможем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Погребняка — скоро в «СЭ»