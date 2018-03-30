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Зидан: Иско счастлив в «Реале»
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Зидан: Иско счастлив в «Реале» 

LiveSport.Ru 14 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Зинедин Зидан прокомментировал слова полузащитника «Реала» Иско, который заявил, что не знает, как добиться расположения главного тренера «сливочных» и не испытывает необходимой уверенности в себе из-за недостатка игрового времени.
Слова Зидана приводит AS.
Я не отношусь к нему несправедливо. И Иско не говорил этого. Он счастлив. Может быть, здесь у него нет той же роли, что и в сборной Испании, но я всегда показывал ему, что он является важной частью команды. Мне всегда приходится выбирать между игроками, но он очень важен«, — сказал Зидан.
"Реал" хочет продать Иско
В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 42 матча, забив 10 голов и отдав 7 ассистов.
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