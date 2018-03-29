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Матвиенко: заседание женской деловой «двадцатки» может пройти впервые в России в сентябре
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Матвиенко: заседание женской деловой «двадцатки» может пройти впервые в России в сентябре 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заседание женской деловой «двадцатки» впервые может пройти в России, оно запланировано в программе мероприятий второго Евразийского женского форума, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании организационного комитета форума.
"Предусмотрена презентация доклада Всемирной организации здравоохранения и исследования Международной организации труда. Впервые в России планируется проведение заседания женской деловой «двадцатки», — сказала Матвиенко, отметив, что практически завершена работа по формированию программы форума.
По словам спикера Совфеда, одной из главных особенностей программы форума станет проведение ведущими международными организациями и объединениями ряда дискуссионных сессий, заседаний, презентаций своих исследований. «В программе уже представлены такие мероприятия, как специальные сессии ЮНИДО и ЮНЕСКО, семинар АТЭС, заседание женского делового клуба БРИКС», — сказала сенатор.
Она рассказала, что также планируется проведение масштабной акции к Международному дню мира во второй день форума. «Ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН он отмечается 21 сентября. Как раз в день начала нашей работы», — сказала Матвиенко.
Второй Евразийский женский форум пройдет 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Первый Евразийский женский форум прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. На нем обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.
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