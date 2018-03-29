Матвиенко: заседание женской деловой «двадцатки» может пройти впервые в России в сентябре

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Заседание женской деловой «двадцатки» впервые может пройти в России, оно запланировано в программе мероприятий второго Евразийского женского форума, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании организационного комитета форума.

"Предусмотрена презентация доклада Всемирной организации здравоохранения и исследования Международной организации труда. Впервые в России планируется проведение заседания женской деловой «двадцатки», — сказала Матвиенко, отметив, что практически завершена работа по формированию программы форума.

По словам спикера Совфеда, одной из главных особенностей программы форума станет проведение ведущими международными организациями и объединениями ряда дискуссионных сессий, заседаний, презентаций своих исследований. «В программе уже представлены такие мероприятия, как специальные сессии ЮНИДО и ЮНЕСКО , семинар АТЭС , заседание женского делового клуба БРИКС», — сказала сенатор.

Она рассказала, что также планируется проведение масштабной акции к Международному дню мира во второй день форума. «Ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН он отмечается 21 сентября. Как раз в день начала нашей работы», — сказала Матвиенко.

Второй Евразийский женский форум пройдет 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Первый Евразийский женский форум прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. На нем обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.