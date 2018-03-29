Минтранс предложил изменить ПДД из-за Универсиады

Министерство транспорта России предложило изменить Правила дорожного движения в связи с Универсиадой в Красноярске. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Проект постановления Правительства России подготовлен Минтрансом в целях обеспечения устойчивого, своевременного, эффективного и комфортного перемещения клиентских групп (национальные федерации студенческого спорта, участники спортивных соревнований, представители Международной федерации студенческого спорта (FISU), представители средств массовой информации, технические официальные лица, иные лица, принимающие участие в мероприятиях XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске), отмечается в документе.

В частности, предлагается изменить абзац первый пункта 18.2 Правил дорожного движения Российской Федерации. Его предлагается изложить в новой редакции, согласно которой на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2, 5.14, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (за исключением используемых в качестве легкового такси, велосипедистов, а также транспортных средств, которыми в период с 1 июня по 17 июля 2018 г. перевозятся определенные Минспортом по согласованию с МВД и автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет „Россия-2018“ клиентские группы (официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и автономной некоммерческой организации „Организационный комитет „Россия-2018“, представители средств массовой информации, иные лица, принимающие участие в мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации) при наличии аккредитационного свидетельства, а также транспортных средств, которыми в период со 2 по 12 марта 2019 г. перевозятся определенные Правительством Красноярского края по согласованию с Минтрансом, МВД и автономной некоммерческой организацией „Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске“ клиентские группы (национальные федерации студенческого спорта, участники спортивных соревнований, представители Международной федерации студенческого спорта (FISU), представители средств массовой информации, технические официальные лица, иные лица, принимающие участие в мероприятиях XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске), при наличии аккредитационного свидетельства.

Это необходимо в целях исполнения обязательств Российской Федерации перед Международной федерации студенческого спорта FISU. Реализация проекта постановления позволит упорядочить движение транспортных средств при перевозке потребителей транспортных услуг, а также снизить транспортную нагрузку в период проведения Универсиады.

Финансовое обеспечение реализации проекта постановления не повлечет необходимость выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и не влечет за собой сокращения доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации и органов самоуправления.