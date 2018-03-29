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13-летняя болельщица «Торпедо» подарила портреты игрокам любимой команды
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13-летняя болельщица «Торпедо» подарила портреты игрокам любимой команды 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Однажды вечером я села за стол и решила нарисовать наших хоккеистов, — рассказывает Кристина Коняшина. — Я хотела поддержать команду и, закончив работу, отправила рисунки в «Торпедо» на электронную почту. Вскоре мне пришел ответ с предложением прийти на тренировку для того, чтобы я могла вживую увидеть хоккеистов, пообщаться с ними и вручить свои рисунки. Я была очень рада! Ведь одно дело — смотреть на игроков по телевизору и с трибун, и другое — находиться совсем рядом с командой здесь и сейчас!
Кристина болеет за «Торпедо» уже несколько лет, несмотря на свой юный возраст. Она и дальше планирует рисовать любимую команду.
— Очень радует, что у нас много таких искренних и преданных болельщиков, которые переживают за команду и оказывают нам такое внимание, — делится своими эмоциями главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. — Очень приятно получать такие подарки. Огромное спасибо Кристине и всем остальным болельщикам, от которых мы получили большое количество рисунков и открыток.
— Эмоции самые положительные! — признается капитан «Торпедо» Геннадий Столяров. — Всегда приятно пообщаться с болельщиками. И мы стараемся делать это по максимуму и понимаем, насколько это важно!
Кристина не только сделала приятное для спортсменов, но и исполнила свою мечту.
— Когда Кристина впервые посетила матч «Торпедо», она получила настолько сильные эмоции, что стало понятно: хоккей — это ее, — вспоминает брат юной художницы Максим. — Возможность оказаться на тренировке команды была ее мечтой. Я рад, что эта мечта осуществилась. Спасибо, «Торпедо»!
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