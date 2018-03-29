13-летняя болельщица «Торпедо» подарила портреты игрокам любимой команды

— Однажды вечером я села за стол и решила нарисовать наших хоккеистов, — рассказывает Кристина Коняшина. — Я хотела поддержать команду и, закончив работу, отправила рисунки в «Торпедо» на электронную почту. Вскоре мне пришел ответ с предложением прийти на тренировку для того, чтобы я могла вживую увидеть хоккеистов, пообщаться с ними и вручить свои рисунки. Я была очень рада! Ведь одно дело — смотреть на игроков по телевизору и с трибун, и другое — находиться совсем рядом с командой здесь и сейчас!

Кристина болеет за «Торпедо» уже несколько лет, несмотря на свой юный возраст. Она и дальше планирует рисовать любимую команду.

— Очень радует, что у нас много таких искренних и преданных болельщиков, которые переживают за команду и оказывают нам такое внимание, — делится своими эмоциями главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра . — Очень приятно получать такие подарки. Огромное спасибо Кристине и всем остальным болельщикам, от которых мы получили большое количество рисунков и открыток.

— Эмоции самые положительные! — признается капитан «Торпедо» Геннадий Столяров . — Всегда приятно пообщаться с болельщиками. И мы стараемся делать это по максимуму и понимаем, насколько это важно!

Кристина не только сделала приятное для спортсменов, но и исполнила свою мечту.

— Когда Кристина впервые посетила матч «Торпедо», она получила настолько сильные эмоции, что стало понятно: хоккей — это ее, — вспоминает брат юной художницы Максим. — Возможность оказаться на тренировке команды была ее мечтой. Я рад, что эта мечта осуществилась. Спасибо, «Торпедо»!