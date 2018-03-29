Ещё
Кубица отказался от марафонских гонок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубица отказался от марафонских гонок 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Поляк Роберт Кубица принял решение отказаться от выступления на Чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и заниматься исключительно делами «Уильямс». Сейчас поляк является резервным гонщиком и пилотом по развитию команды. Он помогает инженерам в развитии болида и учувствует в спонсорских мероприятиях.
— Дело не в тестах, которые прошли хорошо, — цитирует Кубицу Sportowe Fakty. — У меня просто не хватает времени на совмещение WEC и «Формулы-1», поэтому я принял решение сосредоточиться на своей работе с «Уильямс».
Спорт-Экспресс: последние новости
Автор ужасного бюста Роналду представил новую версию статуи португальца. Фото Александр Павленко: "Обиды на Карпина нет, но я был не слабее Алекса" В Англии включили Кокорина в топ-10 звезд, которые рискуют пропустить ЧМ-2018
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин продает квартиру с шестью туалетами28
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ174
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Определен состав сборной по хоккею на матчи с немцами
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение