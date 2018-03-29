Кубица отказался от марафонских гонок

Поляк Роберт Кубица принял решение отказаться от выступления на Чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и заниматься исключительно делами «Уильямс». Сейчас поляк является резервным гонщиком и пилотом по развитию команды. Он помогает инженерам в развитии болида и учувствует в спонсорских мероприятиях.

— Дело не в тестах, которые прошли хорошо, — цитирует Кубицу Sportowe Fakty. — У меня просто не хватает времени на совмещение WEC и «Формулы-1», поэтому я принял решение сосредоточиться на своей работе с «Уильямс».