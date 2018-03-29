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Рохус Шох: «Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде, другой информации у меня нет»
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Рохус Шох: «Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде, другой информации у меня нет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент МОА «Черноземье», председатель Федерации футбола Волгоградской области и член исполком РФС Рохус Шох заявил, что ему ничего неизвестно о проблемах в связи с организацией финального матча Кубка России в Волгограде. Встреча, напомним, должна пройти 9 мая на стадионе, который в летом примет матчи чемпионата мира.
— У меня есть одна информация следующего содержания: финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде. Проведение решающей игры в Волгограде было инициативой администрации Волгоградской области, — сказал Шох. — Другой информации у меня нет. Еще могу сказать, что на 8 мая в Волгограде планируется проведение матча сборных U-19 Россия — Германия. (Андрей СИЗЯКИН)
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