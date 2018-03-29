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Новый ФОК откроют в Котельниках к лету 2018 года
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Новый ФОК откроют в Котельниках к лету 2018 года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Новый физкультурно‐оздоровительный комплекс в микрорайоне Силикат Котельников планируют открыть к лету 2018 года. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
На данный момент
строительно-монтажные
работы выполнены в полном объеме, производится закупка необходимого спортивного инвентаря и оборудования. К началу лета планируем открыть новый ФОК в микрорайоне Силикат городского округа
Ирина Польникова.
Глава Котельников также добавила, что частично на объект мебель уже завезена. Ирина Польникова отметила, что в ФОКе будет располагаться универсальный спортивный и тренажерный залы, тренерские, ряд  административно-бытовых
помещений, медкабинет.
Общая площадь
физкультурно-оздоровительного
комплекса составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров. В нем планируется проводить
учебно-тренировочные
занятия, соревнования по  мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, борьбе.
Строительство ФОКа осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Работы проводятся в рамках софинансирования из областного и местного бюджетов. Здание спортивного комплекса — двухэтажное.
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