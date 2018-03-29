Новый ФОК откроют в Котельниках к лету 2018 года

Новый физкультурно‐оздоровительный комплекс в микрорайоне Силикат Котельников планируют открыть к лету 2018 года. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

На данный момент

строительно-монтажные

работы выполнены в полном объеме, производится закупка необходимого спортивного инвентаря и оборудования. К началу лета планируем открыть новый ФОК в микрорайоне Силикат городского округа

Глава Котельников также добавила, что частично на объект мебель уже завезена. Ирина Польникова отметила, что в ФОКе будет располагаться универсальный спортивный и тренажерный залы, тренерские, ряд административно-бытовых

помещений, медкабинет.

Общая площадь

физкультурно-оздоровительного

комплекса составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров. В нем планируется проводить

учебно-тренировочные

занятия, соревнования по мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, борьбе.

Строительство ФОКа осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Работы проводятся в рамках софинансирования из областного и местного бюджетов. Здание спортивного комплекса — двухэтажное.