Производители школьной формы получат субсидии на лёгкую промышленность в 2018 году

«Ещё 2 миллиарда 200 миллионов предназначены на поддержку лёгкой промышленности, производители которой задействованы в самой отрасли, в том числе это и те, кто шьёт школьную форму», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что кабмин в четверг обсудит выделение в 2018-2020 годах субсидий субъектам Федерации на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков.