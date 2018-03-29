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Производители школьной формы получат субсидии на лёгкую промышленность в 2018 году
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Производители школьной формы получат субсидии на лёгкую промышленность в 2018 году 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом на заседании Правительства заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передаёт РИА «Новости».
«Ещё 2 миллиарда 200 миллионов предназначены на поддержку лёгкой промышленности, производители которой задействованы в самой отрасли, в том числе это и те, кто шьёт школьную форму», — сказал премьер.
Ранее сообщалось, что кабмин в четверг обсудит выделение в 2018-2020 годах субсидий субъектам Федерации на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков.
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