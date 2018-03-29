На тестовые матчи ФК «Урал» на «Екатеринбург Арене» введут ограничения 

Тестовые матчи на стадионе «Екатеринбург Арене» пройдут с усиленными ограничениями вплоть до времени попадания посетителей на стадион и ограничения продажи алкогольной продукции, сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал».
Организаторы мероприятия предлагают поклонникам футбола, которые планируют посетить матчи футбольного клуба «Урал» на новом стадионе «Екатеринбург Арена», приходить за полтора часа до начала игры. «Это позволит попасть на арену с комфортом и без спешки. Организаторы обещают, что любителям футбола не дадут скучать на стадионе в ожидании начала игры», — проинформировали в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Кроме того, во время тестовых игр в Екатеринбурге ограничат продажу алкогольной продукции. В том числе и движение автотранспорта в районе стадиона. В частности, 1 апреля во время игры «Урала» с «Рубином» будет ограничение проезда по улице Ключевской (от Токарей до Мельникова), 15 апреля введут ограничение там же и на участке улицы Репина (от Ленина до Мельникова). А во время игры «Урала» с «Амкаром» из Перми ограничат проезд по Ключевской (снова от Токарей до Мельникова). Проезд на этих участках будет закрыт в дни матчей с 13.00 до 19.00.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», в дни проведения тестовых матчей власти города и региона собираются протестировать организацию Екатеринбурга к проведению массовых мероприятий в районе стадиона. Стоить отметить, что 15 апреля, когда футбольный клуб «Урал» сыграет с московским «Спартаком» состоится официальное открытия стадиона «Екатеринбург Арена».