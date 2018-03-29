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Вчера вечером жители Ленобласти заметили в небе НЛО
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Вчера вечером жители Ленобласти заметили в небе НЛО 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Вечером 28 марта жители посёлка Романовка во Всеволожском районе Ленобласти заметили в небе неопознанные светящиеся шары. Фото загадочного явления были опубликованы в социальных сетях, сообщили Online47.
Огни летели над лесами и дачами за садовым товариществом «Бабино», сообщают очевидцы. Яркий свет было также видно со стороны микрорайона Девяткино. Кроме того, есть показания свидетелей со стороны Тосно, которые говорят о светящихся шарах, замеченных в небе в среду вечером.
Один из участников сообщества отметил, что замечал нечто похожее около 15 лет назад. Другие предполагают, что в небо взлетели обычные китайские фонарики.
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