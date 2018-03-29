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Студенческие спортивные лиги повысят интерес молодёжи к спорту
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Студенческие спортивные лиги повысят интерес молодёжи к спорту 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российский студенческий спортивный союз и спортивные федерации будут учреждать студенческие лиги, которые займутся продвижением спорта среди молодёжи. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении.
В России действуют студенческие спортивные лиги по 14 видам спорта — баскетболу, боксу, футболу, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, карате-до, парусному спорту, танцевальному, шахматам, дзюдо, бадминтону, хоккею, самбо.
Развитием спорта среди студентов занимается Федерация регби России, Ассоциация мини-футбола, Союз конькобежцев России, Федерация лыжных гонок. В законе, принятом Госдумой, даётся определение «студенческой спортивной лиги».
Закрепляется, что учреждать такие лиги будет Российский студенческий спортивный союз или общероссийская спортивная федерация.
Кроме того, закон наделяет органы государственной власти регионов правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг.
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