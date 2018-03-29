Тедеев: есть информация, что от участия в КМ отказались турки, грузины, украинцы 

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что ряд сборных намерен отказаться от участия в Кубке мира, который пройдёт в США. Ранее посольство США в Москве отказалось выдать визы для въезда в страну членам национальной команды России.
«Есть информация, что от участия в Кубке мира отказались турки, грузины и украинцы. Команды понимают, когда участвовать в неполном составе смысла нет. Надеюсь, что Международная федерация борьбы сделает определённые выводы. Мы в свою очередь будем рекомендовать проводить международные соревнования в тех странах, где таких проблем с визами не будет», — сказал Тедеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.