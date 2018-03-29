Светлана Колесниченко: Скорее всего, в группе в этом сезоне выступать уже не буду

«Скорее всего, в группе в этом сезоне стоять не буду, но в следующем году на чемпионате мира, конечно же, да.

Перед стартом этого сезона мы немножко подкорректировали произвольную программу „Амазонка“, сейчас по прошествии времени я ее уже через себя пронесла, и мне кажется, она стала от этого насыщеннее.

Будем стараться делать ее еще лучше от старта к старту, все-таки это пока только начало сезона», — цитирует Колесниченко «Р-Спорт».

Напомним, сегодня Колесниченко стала лауреатом премии «Серебряная лань».