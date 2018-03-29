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Светлана Колесниченко: Скорее всего, в группе в этом сезоне выступать уже не буду
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Светлана Колесниченко: Скорее всего, в группе в этом сезоне выступать уже не буду 

Советский спорт 1 час назад
«Скорее всего, в группе в этом сезоне стоять не буду, но в следующем году на чемпионате мира, конечно же, да.
Перед стартом этого сезона мы немножко подкорректировали произвольную программу „Амазонка“, сейчас по прошествии времени я ее уже через себя пронесла, и мне кажется, она стала от этого насыщеннее.
Будем стараться делать ее еще лучше от старта к старту, все-таки это пока только начало сезона», — цитирует Колесниченко «Р-Спорт».
Напомним, сегодня Колесниченко стала лауреатом премии «Серебряная лань».
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