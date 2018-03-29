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Владимир Якушев: никакой парковки на стадионе «Локомотив» не будет
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Владимир Якушев: никакой парковки на стадионе «Локомотив» не будет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Ходят слухи, что там будет парковка, а стадион исчезнет. Официально заявляю, что никакой парковки на „Локомотиве“ не будет. В областной столице не хватает футбольных полей. Здесь будет наведен порядок и мы получим полноценное футбольное поле для занятий небольших любительских команд, соревнований на первенство города», — отметил губернатор.
Владимир Якушев подчеркнул, что инфраструктура для занятий массовым спортом создается во всех муниципалитетах региона. В Тюмени завершается реконструкция спорткомплекса «Олимпия», в планах строительство Центра спортивной гимнастики. Сейчас более 40% тюменцев в возрасте от 3 до 79 лет регулярно занимаются спортом.
«Будем наращивать нашу спортивную базу для активных занятий спортом жителей региона. В этом есть запрос у тюменцев всех возрастов. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы земляки имели возможность заняться физкультурой и тем видом спорта, который им нравится. Это решает важнейшую задачу — укрепление здоровья нации, увеличение продолжительности жизни и человеческого капитала. То, о чем как раз говорил в своем послании президент России», — подчеркнул глава региона.
Как ранее писал «ФедералПресс», в Тюменской области подвели итоги рейтингового голосования жителей за объекты благоустройства.
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