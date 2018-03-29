Пресс-служба Российского футбольного союза представила видео о событиях, которые окружали товарищеский матч Россия — Франция. Встреча состоялась 27 марта в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой гостей — 3:1. В концовке первого тайма Килиан Мбаппе разобрался с Романом Нойштедтером в штрафной и пробил мимо Андрея Лунёва в ворота. В начале второй половины игры Поль Погба точно пробил со штрафного. На 68-й минуте россияне отыграли один мяч — Игорь Смольников выдал прострел на дальнюю штангу, куда забежал Фёдор Смолов и пробил с лёта в ближний угол. На 83-й минуте Блез Матюиди сыграл на край штрафной на Мбаппе, тот ушёл от опеки Нойштедтера и пробил на силу, мяч пролетел между ногами Лунёва и оказался в воротах.
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