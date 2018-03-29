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Казахстанского пенсионера убила ледяная глыба
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Казахстанского пенсионера убила ледяная глыба 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свалилась на голову.
Пенсионера из Уральска (Казахстан) убила ледяная глыба, упавшая с крыши дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ("Нарушение правил охраны труда") в отношении руководителя кооператива собственников квартир, передает "Уралинформбюро".
Трагедия произошла днем 28 марта. 70-летний мужчина не обратил внимания на предупредительную ленту, вокруг места, куда скидывали лед с крыши дома, и попал в зону «поражения», сообщает Tengrinews.kz.
Стоит отметить, что за последнюю неделю в Уральске еще два человека пострадали от падающих с крыши ледяных глыб. Мужчина и женщина попали на больничные койки с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ранами ушей.
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