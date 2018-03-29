Казахстанского пенсионера убила ледяная глыба

Свалилась на голову.

Пенсионера из Уральска (Казахстан) убила ледяная глыба, упавшая с крыши дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ("Нарушение правил охраны труда") в отношении руководителя кооператива собственников квартир, передает "Уралинформбюро"

Трагедия произошла днем 28 марта. 70-летний мужчина не обратил внимания на предупредительную ленту, вокруг места, куда скидывали лед с крыши дома, и попал в зону «поражения», сообщает Tengrinews.kz.

Стоит отметить, что за последнюю неделю в Уральске еще два человека пострадали от падающих с крыши ледяных глыб. Мужчина и женщина попали на больничные койки с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ранами ушей.