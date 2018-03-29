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Евгений Рылов: «Травма плеча не беспокоит, провел первый старт»
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Евгений Рылов: «Травма плеча не беспокоит, провел первый старт» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Призер Олимпийских игр, чемпион мира по плаванию Евгений Рылов рассказал, что его не беспокоит травма плеча, и он уже провел свой первый старт после реабилитации.
Рылов стал чемпионом мира, выиграв на турнире в Будапеште, где выступал с травмой плеча. В четверг Рылов получил премию «Серебряная лань»-2017, которая вручается лучшим спортсменам России по итогам сезона.
— Отдохнуть с момента чемпионата мира успел. Ничего такого особенного не было — просто побыл дома, потом поехал на реабилитацию после травмы. Реабилитация заняла два месяца, летал для этого в Германию, — цитирует "РИА Новости" Рылова. — Первый раз провел тренировку после всего этого в ноябре. Уже успел провести старт, все прошло довольно неплохо, с учетом той работы, которую провел, могу быть доволен. Плечо не беспокоит, все в порядке.
Проплыл баттерфляй и 1500 метров кролем, потому что был сделан большой объем работы на поднятие функциональной выносливости. На открытую воду после этой дистанции я пока не собираюсь. Шучу, конечно. А вообще, может, и попробую как-нибудь, как будет такая возможность, но пока все вот так, как есть.
Премия? Тренер просто сказал: возьми костюм, будет премия, ну я и взял. Никто особо ничего не говорил, не сообщал. Приятно, конечно.
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