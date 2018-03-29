А вот и живот! Костенко перестала скрывать беременность и показала новые трогательные фото с Тарасовым

Портрет Тарасова и Костенко, опубликованный в Instagram девушки, не оставляет сомнений: модель беременна, и слухи, ходившие о ее положении еще со времени свадьбы с футболистом, верны. Фото с супругой и ее увеличившимся животом опубликовал на своей странице и Дмитрий Тарасов.

Пара решила пока обойтись только фотографиями — в подписях к кадрам нет намека ни на пол, ни на срок беременности.

— по-английски написала у себя в Instagram Костенко.

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Фото:Instagram