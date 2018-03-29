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А вот и живот! Костенко перестала скрывать беременность и показала новые трогательные фото с Тарасовым
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А вот и живот! Костенко перестала скрывать беременность и показала новые трогательные фото с Тарасовым 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Портрет Тарасова и Костенко, опубликованный в Instagram девушки, не оставляет сомнений: модель беременна, и слухи, ходившие о ее положении еще со времени свадьбы с футболистом, верны. Фото с супругой и ее увеличившимся животом опубликовал на своей странице и Дмитрий Тарасов.
Пара решила пока обойтись только фотографиями — в подписях к кадрам нет намека ни на пол, ни на срок беременности.
— по-английски написала у себя в Instagram Костенко.
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Фото:Instagram
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