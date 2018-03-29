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«Скидывают грязь в реку»: челябинца возмутила работа дорожников на мосту через Миасс
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«Скидывают грязь в реку»: челябинца возмутила работа дорожников на мосту через Миасс 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинец снял на видео, как дорожники убирают автомобильный мост через реку Миасс в районе села Кайгородово. На записи видно, что песок и реагенты с дороги оказались на льду водоёма.
— Река Миасс. Скидывают всю грязь туда, — прокомментировал происходящее автор видео.
Халявная уборка
В компании «Южуралмост», обслуживающей участок дороги, попавший в объектив, начали служебное расследование.
— Несмотря на то, что на видео не зафиксирован момент возможного сброса снега с моста в реку, компания «Южуралмост» проверит эту информацию, — сообщила 74.ru пресс-секретарь организации Анна Колонтаева. — В случае подтверждения факта сотрудники, допустившие халатность, получат дисциплинарные взыскания.
Анна Колонтаева добавила, что руководство компании уже предварительно пообщалось с бригадиром рабочих.
— Он пояснил, что во время очистки технического перехода к нему подошёл мужчина, проводивший видеосъёмку, и попросил объяснить происходящее. Бригадир рассказал о порядке уборки снега с моста и показал тележки, на которых вывозится собранный снег, — сказала представитель компании. — В любом случае компания «Южуралмост» благодарит неравнодушного гражданина.
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