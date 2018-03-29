«Скидывают грязь в реку»: челябинца возмутила работа дорожников на мосту через Миасс

Челябинец снял на видео, как дорожники убирают автомобильный мост через реку Миасс в районе села Кайгородово. На записи видно, что песок и реагенты с дороги оказались на льду водоёма.

— Река Миасс. Скидывают всю грязь туда, — прокомментировал происходящее автор видео.

Халявная уборка

В компании «Южуралмост», обслуживающей участок дороги, попавший в объектив, начали служебное расследование.

— Несмотря на то, что на видео не зафиксирован момент возможного сброса снега с моста в реку, компания «Южуралмост» проверит эту информацию, — сообщила 74.ru пресс-секретарь организации Анна Колонтаева. — В случае подтверждения факта сотрудники, допустившие халатность, получат дисциплинарные взыскания.

Анна Колонтаева добавила, что руководство компании уже предварительно пообщалось с бригадиром рабочих.

— Он пояснил, что во время очистки технического перехода к нему подошёл мужчина, проводивший видеосъёмку, и попросил объяснить происходящее. Бригадир рассказал о порядке уборки снега с моста и показал тележки, на которых вывозится собранный снег, — сказала представитель компании. — В любом случае компания «Южуралмост» благодарит неравнодушного гражданина.