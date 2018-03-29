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Теперь официально: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ждут ребенка
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Теперь официально: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ждут ребенка
Letidor.ru
1 час назад
Комментарии
Hello, my sweet 2️⃣4️⃣🎂🎁 I'm very happy to share all the emotions with my love❤️ @tarasov23 #birthdaygirl #family Photo: @dashacandy MUAH: @mashagolitsyna Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT
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