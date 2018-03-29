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РФС показал, что осталось за кадром матча Россия — Франция. Видео
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РФС показал, что осталось за кадром матча Россия — Франция. Видео
Спорт-Экспресс
54 минуты назад
Комментарии
Пресс-служба
Российского футбольного союза
(РФС) представила видео о событиях вокруг товарищеского матча Россия — Франция (1:3). Встреча состоялась 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
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